Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: США следует «предложить что-то» взамен остановки СП-2

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Соединённым Штатам следует «что-то предложить» Германии, если они желают вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», считает бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: США следует «предложить что-то» взамен остановки СП-2
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — сказал политик в интервью Wirtschafts Woche.

Вместе с тем он заявил, что всегда  рассматривал строительство российского трубопровода как «реальный проект».

При этом «скептицизм США» по поводу российских трубопроводов не является «чем-то новым», добавил Габриэль. Он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о сибирском трубопроводном кризисе в 1987 году.

Как ранее заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в случае «вторжения» России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

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