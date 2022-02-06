«Просто безобразие»: посол России осудил вбросы о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину

США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что это попытка затушевать истинное положение дел. Дипломат вновь подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину, а также назвал безобразием публикацию агентства Bloomberg о якобы состоявшемся «вторжении» России. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о публикации Bild про якобы «план» России по присоединению Украины, заметила, что издание перешло все возможные границы морали, нравственности и этики.

США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине, это абсолютно неправильно. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Это попытка затушевать истинное положение дел», — сказал он.

Антонов вновь подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

«Мы постоянно об этом говорим, что Россия не собирается ни на кого нападать, нам это не нужно, не выгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это просто чепуха», — заявил посол.

Дипломат также назвал безобразием публикацию американского агентства Bloomberg о якобы состоявшемся вторжении России на Украину. Напомним, ранее Bloomberg выпустило заголовок Russia Invades Ukraine («Россия вторгается на Украину». — RT). В агентстве принесли извинения и заявили, что заголовок был опубликован по ошибке, так как журналисты готовят материалы к различным вариантам развития событий.

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«Это просто безобразие, это не поддаётся никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, стояли в стендбай, когда нажать надо только на кнопку — и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись там к Днепру или ещё куда-либо», — отреагировал Антонов.

По словам посла, Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, однако пока неясно, какие они будут. В то же время он отметил, что не верит в готовность США обрушить отношения с Москвой.

«Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдём до конца», — сказал он.

В начале февраля в Белом доме подтвердили подготовку санкционных списков против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. В посольстве РФ в Вашингтоне тогда отметили, что именно Соединённые Штаты, а не Россия, являются «генератором напряжённости» в последние месяцы.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE» высказалась о публикации издания Bild про якобы «план» России по присоединению Украины.

«На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой, настоящей морали, нравственности и этики», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, комментируя накануне публикацию Bloomberg в эфире телеканала «Москва 24», Захарова обратила внимание, что издание публикует фейковые материалы на системной основе.

«У меня нет этого факта: умышленный, случайный или полуумышленный, случайный. Я знаю, что это системно. Потому что две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИД и Китая, и России», — сказала она.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал безумием сообщения западных стран о том, за сколько дней может быть взят Киев в ходе потенциального российского «вторжения».

«Безумие и паника продолжаются... что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тыс. мирных жителей?» — написал он в своём Twitter.

В последнее время США и ряд стран Запада озвучивают заявления о якобы возможном военном «вторжении» России на Украину. Материалы на эту тему также активно продвигают американские и западные СМИ — каких-либо доказательств при этом не приводится. В Москве неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожает.

В частности, агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые якобы понадобились бы для «вторжения на Украину». Там также, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского чиновника, утверждают, что если Россия решит вторгнутся в Киев, то город, по мнению американских чиновников, падёт через пару дней. Помимо этого, в публикации говорится, что, согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. военнослужащих, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс.

Аналогичный материал опубликовала газета The Washington Post. В публикации утверждается, что Россия якобы стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для вторжения — для «нападения» Россия якобы подготовила 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит из 750 военнослужащих.

Вместе с тем издатель и гендиректор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс сообщил, что в декабре говорил с представителями российских властей, которые подтвердили отсутствие у Москвы агрессивных планов.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения», — написал он.

Журналист высказал мнение, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае, если сама будет подвержена нападению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что Москва не готовит никакого вторжения, а размещать войска на собственной территории может там, где считает нужным.