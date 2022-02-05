Посол Антонов назвал безобразием ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» назвал безобразием ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину.

«Конечно, то, что сегодня случилось в ночи, просто безобразие», — сказал Антонов.

Он также отметил, что не поддаётся никакому объяснению, что Bloomberg опубликовал заготовки, которые «видимо, стояли на stand by».

«<...>Когда только нужно нажать на кнопку, и вылетает та или иная статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или ещё куда-либо», — заявил глава российского диппредставительства в Вашингтоне.

5 февраля агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что его комитет может рассмотреть последние фейковые публикации в западных СМИ.