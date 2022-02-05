Комитет Госдумы по безопасности может изучить последние фейковые публикации в западных СМИ
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Что касается рассмотрения данных вопросов в Госдуме, в прошлом созыве они обсуждались в комиссии по вмешательству в дела России извне, сейчас мы можем подобные «выходки» изучать на комитете по безопасности и противодействию коррупции», — заявил он, отвечая на вопрос, будет ли данная тема поднята в Госдуме.
Ранее издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.
До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».