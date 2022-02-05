Комитет Госдумы по безопасности может изучить последние фейковые публикации в западных СМИ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что его комитет может рассмотреть последние фейковые публикации в западных СМИ.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Что касается рассмотрения данных вопросов в Госдуме, в прошлом созыве они обсуждались в комиссии по вмешательству в дела России извне, сейчас мы можем подобные «выходки» изучать на комитете по безопасности и противодействию коррупции», — заявил он, отвечая на вопрос, будет ли данная тема поднята в Госдуме.

Ранее издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».