Песков: термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз» после заголовка о «вторжении»

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RT
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз» после ошибочной публикации агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.
Песков: термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз» после заголовка о «вторжении»
  • РИА Новости

«А в целом, конечно, такое серьёзное издание, как Bloomberg, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не «фейк ньюз», а «блумберг ньюз», что будет иметь под собой основания», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее он отметил, что данная публикация агентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

5 февраля агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

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