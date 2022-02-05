Песков: термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз» после заголовка о «вторжении»
- РИА Новости
«А в целом, конечно, такое серьёзное издание, как Bloomberg, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не «фейк ньюз», а «блумберг ньюз», что будет иметь под собой основания», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее он отметил, что данная публикация агентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.
5 февраля агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.