Лукашенко пообещал совместный ответ Минска и Москвы в случае агрессии Киева в Донбассе
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«Точно так, как российская», — приводит РИА Новости ответ Лукашенко на вопрос, как себя поведёт белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса».
Он уточнил, что это «естественно» будет совместным ответом России и Белоруссии.
По его словам, в случае эскалации белорусская сторона не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество.
Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил, что на Западе понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией.