Лукашенко пообещал совместный ответ Минска и Москвы в случае агрессии Киева в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что Минск и Москва дадут совместный ответ в случае агрессии Киева против Донбасса.
Лукашенко пообещал совместный ответ Минска и Москвы в случае агрессии Киева в Донбассе
  • globallookpress.com

«Точно так, как российская», — приводит РИА Новости ответ Лукашенко на вопрос, как себя поведёт белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса».

Он уточнил, что это «естественно» будет совместным ответом России и Белоруссии.

По его словам, в случае эскалации белорусская сторона не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество.

Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил, что на Западе понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить