Лукашенко пообещал совместный ответ Минска и Москвы в случае агрессии Киева в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что Минск и Москва дадут совместный ответ в случае агрессии Киева против Донбасса.

«Точно так, как российская», — приводит РИА Новости ответ Лукашенко на вопрос, как себя поведёт белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса».

Он уточнил, что это «естественно» будет совместным ответом России и Белоруссии.

По его словам, в случае эскалации белорусская сторона не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество.

Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил, что на Западе понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией.