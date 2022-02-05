Лукашенко заявил о бесперспективности для Запада войны со странами ОДКБ
- РИА Новости
По его словам, операция ОДКБ в Казахстане показала, что пока на Западе «развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша».
Он также заявил, что страны ОДКБ показали готовность оперативно реагировать на угрозы.
«В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Также белорусский президент заявил, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией. По его мнению, если конфликт всё же случится, то он продлится три-четыре дня.