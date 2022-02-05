Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьев Live», что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией. Если же конфликт всё же случится, то он продлится три-четыре дня.
Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной
  • РИА Новости

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лукашенко подчеркнул бесперспективность подобного конфликта и призвал людей, которые могут задуматься над таким, отказаться от этих мыслей.

21 января Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай непредсказуемости и неадекватности её руководства.

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