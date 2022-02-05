Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной
- РИА Новости
«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Лукашенко подчеркнул бесперспективность подобного конфликта и призвал людей, которые могут задуматься над таким, отказаться от этих мыслей.
21 января Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай непредсказуемости и неадекватности её руководства.