Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай неадекватности её руководства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай непредсказуемости и неадекватности её руководства.

«На случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться... Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, её надо надёжно защитить», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее стало известно, что Украина потратила на обустройство границы с Россией в соответствии с проектом экс-премьера Арсения Яценюка «Стена» более $86 млн.

В 2020 году глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не исключил строительства аналогичной стены на линии разграничения с непризнанными республиками Донбасса, если в урегулировании ситуации на юго-востоке страны не будет прогресса.