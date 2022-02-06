Полянский назвал сообщения о готовности России к вторжению на Украину пропагандой

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал сообщения в СМИ о готовности России на 70% к вторжению на Украину «шедевром американской пропагандистской войны».

«Ещё один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств», — написал дипломат в Twitter.

Полянский напомнил, что ставящих под сомнение подобные вбросы впоследствии клеймят «российским шпионом».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию об этом.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

Комментируя публикации разных западных СМИ, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее информационно-политическим марафоном «натовских желаний».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica заявил, что пока не видит военных угроз со стороны России.