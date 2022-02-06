Полянский назвал сообщения о готовности России к вторжению на Украину пропагандой

Короткая ссылка
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал сообщения в СМИ о готовности России на 70% к вторжению на Украину «шедевром американской пропагандистской войны».

«Ещё один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств», — написал дипломат в Twitter.

Полянский напомнил, что ставящих под сомнение подобные вбросы впоследствии клеймят «российским шпионом».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию об этом.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

Комментируя публикации разных западных СМИ, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее информационно-политическим марафоном «натовских желаний».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica заявил, что пока не видит военных угроз со стороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить