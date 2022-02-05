Посол Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.
Посол Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
  • globallookpress.com

«Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам», — сказал посол.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.

Накануне Антонов заявил, что Россию беспокоит позиция США в отношении разрешения кризиса вокруг Украины. 

Также он отметил, что России нужны «добрососедские отношения с братским украинским народом».

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