Посол Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
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«Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам», — сказал посол.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.
Накануне Антонов заявил, что Россию беспокоит позиция США в отношении разрешения кризиса вокруг Украины.
Также он отметил, что России нужны «добрососедские отношения с братским украинским народом».