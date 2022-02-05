В постпредстве России при ООН осудили обстрелы жилых кварталов в Донбассе со стороны ВСУ

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.
В постпредстве России при ООН осудили обстрелы жилых кварталов в Донбассе со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Полянский написал в своём Twitter.

«Пока Запад продолжает свою шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину, украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая Минские договоренности», — заявил он.

Дипломат также обратил внимание на отсутствие реакции на эти действия со стороны постпредства США при ООН.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в киевский аэропорт прибыл восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов из Соединённых Штатов.

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