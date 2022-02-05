В постпредстве России при ООН осудили обстрелы жилых кварталов в Донбассе со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом Полянский написал в своём Twitter.
«Пока Запад продолжает свою шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину, украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая Минские договоренности», — заявил он.
Дипломат также обратил внимание на отсутствие реакции на эти действия со стороны постпредства США при ООН.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в киевский аэропорт прибыл восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов из Соединённых Штатов.