В постпредстве России при ООН осудили обстрелы жилых кварталов в Донбассе со стороны ВСУ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.

Об этом Полянский написал в своём Twitter.

«Пока Запад продолжает свою шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину, украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая Минские договоренности», — заявил он.

Дипломат также обратил внимание на отсутствие реакции на эти действия со стороны постпредства США при ООН.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в киевский аэропорт прибыл восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов из Соединённых Штатов.