В Киев прибыл самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США

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В киевский аэропорт прибыл восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов из Соединённых Штатов. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
В Киев прибыл самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США
  • Legion-Media

Соответствующее заявление Резников сделал в своём Facebook.

«Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн!» — написал он.

По его словам, с 22 января американские партнёры отправили на Украину более 650 тонн оборонного снаряжения.

Резников также заявил, что «продолжение следует».

1 февраля министр обороны Украины заявил о поставке США за день около 500 тонн боеприпасов.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее сообщил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину.

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