Представитель Пентагона Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину
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«Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие», — отметил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.
25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.