Представитель Пентагона Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину

Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие», — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.

25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.