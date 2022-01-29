Столтенберг заявил, что в НАТО нет единого мнения о поставках оружия на Украину

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У союзников по НАТО есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El País.
Столтенберг заявил, что в НАТО нет единого мнения о поставках оружия на Украину
  • AP

«Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют (Украине. — RT) этот тип вооружения», — цитирует его ТАСС.

По мнению Столтенберга, союзники по НАТО обязаны предложить Украине поддержку. Он также отметил, что альянс уже оказывает государству политическую и практическую помощь, помогает Киеву модернизировать свои оборонные учреждения, бороться с  коррупцией и создавать механизмы киберзащиты.

25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет летальное оружие Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят  нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.

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