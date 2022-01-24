Власти Литвы и Латвии заявили о намерении поставить ПЗРК Stinger на Украину

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Литва и Латвия намерены передать армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
Власти Литвы и Латвии заявили о намерении поставить ПЗРК Stinger на Украину
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Уточняется, что Эстония намерена передать Киеву комплексы Javelin.

«Искренне надеемся, что Украине не потребуется это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить агрессивное и безответственное поведение», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.

Позднее Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.

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