Власти Литвы и Латвии заявили о намерении поставить ПЗРК Stinger на Украину
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Уточняется, что Эстония намерена передать Киеву комплексы Javelin.
«Искренне надеемся, что Украине не потребуется это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить агрессивное и безответственное поведение», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.
Позднее Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.