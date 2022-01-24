Власти Литвы и Латвии заявили о намерении поставить ПЗРК Stinger на Украину

Литва и Латвия намерены передать армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Уточняется, что Эстония намерена передать Киеву комплексы Javelin.

«Искренне надеемся, что Украине не потребуется это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить агрессивное и безответственное поведение», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.

Позднее Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.