Шольц: Германия не поставляет летальное оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поставляет летальное оружие Украине, что не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

«Мы предоставляем поддержку — так было и в прошлом. И единственная вещь, о которой мы чётко заявляли, как и прошлое федеральное правительство, — мы не поставляем летальное оружие. Помимо этого, сотрудничество и поддержка были в прошлом и будут в будущем вместе с нашими друзьями», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Шольц заявил, что в НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса, однако на повестке дня не стоит вопрос о вступлении новых стран в военный блок.