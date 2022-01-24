Шольц: Германия не поставляет летальное оружие Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поставляет летальное оружие Украине, что не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.
Шольц: Германия не поставляет летальное оружие Украине
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«Мы предоставляем поддержку — так было и в прошлом. И единственная вещь, о которой мы чётко заявляли, как и прошлое федеральное правительство, — мы не поставляем летальное оружие. Помимо этого, сотрудничество и поддержка были в прошлом и будут в будущем вместе с нашими друзьями», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Шольц заявил, что в НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса, однако на повестке дня не стоит вопрос о вступлении новых стран в военный блок.

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