Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса

В НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса, но на повестке дня не стоит вопрос о вступлении новых стран в военный блок, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на компромисс с Россией по вопросу открытых дверей в НАТО.

10 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.