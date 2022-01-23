Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса

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В НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса, но на повестке дня не стоит вопрос о вступлении новых стран в военный блок, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса
  • ©Carstensen - Pool/Getty Images

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на компромисс с Россией по вопросу открытых дверей в НАТО.

10 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

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