Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в НАТО не могут гарантировать нерасширение альянса
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«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — цитирует его ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на компромисс с Россией по вопросу открытых дверей в НАТО.
10 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.