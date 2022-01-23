Блинкен: США не пойдут на компромисс с Россией по вопросу открытых дверей в НАТО

В ответах России по проблемам безопасности США не пойдут на компромисс в вопросах политики открытых дверей в НАТО, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Я ясно дал понять министру иностранных дел Лаврову, что есть определённые базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать, с кем и в какие альянсы они хотят вступать», — цитирует заявление Блинкена ТАСС.

Ранее руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.