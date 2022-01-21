Лавров предупредил Блинкена о последствиях игнорирования США требований по безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.

Как отмечается, до Блинкена «чётко доведено», что игнорирование законных озабоченностей России, связанных с военным освоением Украины со стороны НАТО и сосредоточением сил альянса вблизи российских границ, будет иметь «самые серьёзные последствия».

«Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе», — заявили в российском МИД.

Ранее Блинкен заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.