Блинкен после встречи с Лавровым заявил, что все стороны привержены дипломатии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что все стороны привержены дипломатии.
Блинкен после встречи с Лавровым заявил, что все стороны привержены дипломатии
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Мы, все мы, одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Также он заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе,  планируется его новый контакт с госсекретарём США.

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