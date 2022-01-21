Блинкен после встречи с Лавровым заявил, что все стороны привержены дипломатии

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что все стороны привержены дипломатии.

«Мы, все мы, одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Также он заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.