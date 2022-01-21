Блинкен после встречи с Лавровым заявил, что все стороны привержены дипломатии
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«Мы, все мы, одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия», — приводит РИА Новости слова Блинкена.
Также он заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.
Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.