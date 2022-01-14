Глава офиса Зеленского заявил об «абсолютной готовности» Украины стать членом НАТО

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Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО.
Глава офиса Зеленского заявил об «абсолютной готовности» Украины стать членом НАТО
  • Legion-Media

«Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определённого периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», — приводит ТАСС его слова в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

Ермак добавил, что украинская сторона намерена получить конкретные сроки по вопросу присоединения к альянсу на будущем саммите НАТО в Мадриде летом 2022 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является партнёром.

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