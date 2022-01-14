Глава офиса Зеленского заявил об «абсолютной готовности» Украины стать членом НАТО

Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО.

«Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определённого периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», — приводит ТАСС его слова в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

Ермак добавил, что украинская сторона намерена получить конкретные сроки по вопросу присоединения к альянсу на будущем саммите НАТО в Мадриде летом 2022 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является партнёром.