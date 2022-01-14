Политолог Бальбек назвал цель заявления Столтенберга о приёме Украины и Грузии в НАТО

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация приняла решение о приёме Украины и Грузии в альянс, но не устанавливала сроки.

По мнению Бальбека, такое заявление можно расценить как попытку НАТО продемонстрировать России, что позиция альянса «нерушима и не изменится».

«Начался виток демонстративного пренебрежения российскими требованиями в отношении безопасности. Сейчас нас будут максимально «давить» на информационных фронтах, а генсек альянса, думаю, сделает ещё парочку заявлений, как НАТО будет сближаться с Украиной», — добавил эксперт.

По словам специалиста, это «игра нервов», но за последние годы, как подчеркнул политолог, нервы России закалились, и «играть на них как на струнах у альянса не получится».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica заявил, что организация приняла решение о приёме Украины и Грузии, но не устанавливала сроки.

Как сообщил ТАСС, по мнению генсека альянса, у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января заявил, что возможное появление ударных вооружений на Украине и военных баз стран Запада на Азовском море станет ещё одной красной линией для России.