Лавров назвал красной линией размещение ударных вооружений стран Запада на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что возможное появление ударных вооружений на Украине и военных баз стран Запада на Азовском море станет ещё одной красной линией для России.

«Даже если Украина остаётся вне НАТО, там возможны двухсторонние договорённости с американцами, англичанами, другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это для нас тоже неприемлемо», — сказал он.

По его словам, размещение на территории соседних с Россией стран, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, — «это ещё одна красная линия».

RT ведёт трансляцию.

Также Лавров допустил разные ответы России в случае отказа США гарантировать нерасширение НАТО.