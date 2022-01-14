Лавров допустил разные ответы России в случае отказа США гарантировать нерасширение НАТО

Ответ со стороны России в случае отказа предоставления со стороны США гарантий по нерасширению НАТО может быть разным, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Ответ может быть самым разным, это зависит от тех предложений, которые сделают ему, президенту России, наши военные эксперты», — сказал он.

По словам Лаврова, западные коллеги, в первую очередь США, склонны, не дожидаясь развития событий, «хвататься за санкционную дубинку».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не пойдёт на компромиссы по размещению войск на востоке.

В свою очередь, Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.