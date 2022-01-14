Лавров допустил разные ответы России в случае отказа США гарантировать нерасширение НАТО
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«Ответ может быть самым разным, это зависит от тех предложений, которые сделают ему, президенту России, наши военные эксперты», — сказал он.
По словам Лаврова, западные коллеги, в первую очередь США, склонны, не дожидаясь развития событий, «хвататься за санкционную дубинку».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не пойдёт на компромиссы по размещению войск на востоке.
В свою очередь, Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.