Лавров допустил разные ответы России в случае отказа США гарантировать нерасширение НАТО

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Ответ со стороны России в случае отказа предоставления со стороны США гарантий по нерасширению НАТО может быть разным, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров допустил разные ответы России в случае отказа США гарантировать нерасширение НАТО
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«Ответ может быть самым разным, это зависит от тех предложений, которые сделают ему, президенту России, наши военные эксперты», — сказал он.

По словам Лаврова, западные коллеги, в первую очередь США, склонны, не дожидаясь развития событий, «хвататься за санкционную дубинку».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не пойдёт на компромиссы по размещению войск на востоке.

В свою очередь, Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.

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