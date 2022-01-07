Столтенберг вновь напомнил, что на Украину не распространяются гарантии безопасности НАТО
- AP
«Я думаю, нам нужно помнить, что Украина — это очень близкий партнёр. Мы предоставляем ей поддержку. Однако пункт о коллективной защите НАТО не покрывает Украину, потому что она не является членом альянса, она партнёр», — сказал он на брифинге.
Столтенберг напомнил, что при этом 30 государств, состоящих в блоке, защищены этим принципом, 28 из них находятся в Европе.
«Атака на одного союзника по НАТО спровоцирует ответ всего альянса», — напомнил он.
1 декабря Йенс Столтенберг призвал не путать партнёров и членов альянса.
Он напомнил, что Украина может рассчитывать только на поддержку блока, а не на «гарантии безопасности и коллективную оборону».
Также президент США Джо Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.