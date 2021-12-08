Президент США Джо Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьёй (устава НАТО. — RT), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», — цитирует Байдена ТАСС.

1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать партнёров и членов альянса.

Он напомнил, что Украина может рассчитывать только на поддержку блока, а не на «гарантии безопасности и коллективную оборону».