Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.
Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину
  • AP

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьёй (устава НАТО. — RT), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», — цитирует Байдена ТАСС.

1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать партнёров и членов альянса.

Он напомнил, что Украина может рассчитывать только на поддержку блока, а не на «гарантии безопасности и коллективную оборону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить