«С учётом того, что происходит сейчас»: Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России

Россия не получила от США и НАТО «прямых ответов» на предложения по гарантиям безопасности, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, затягивание переговоров по этой теме на фоне продолжающегося вооружения Украины со стороны Запада не отвечает интересам Москвы. Официальный представитель Кремля также указал, что с началом президентства Джо Байдена между Россией и США появились каналы для диалога по различным направлениям, но в целом двусторонние отношения «фактически лежат на полу». Он также подчеркнул, что Москва будет дорабатывать концепцию внешней политики с учётом нынешней обстановки в мире.

Концепцию внешней политики Российской Федерации доработают с учётом текущей обстановки в мире. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — сказал Песков.

28 января Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совбеза РФ сообщил, что МИД подготовил проект обновлённой редакции концепции внешней политики России. В нём, в частности, отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет.

Песков также заметил, что Москва не получила «прямых ответов» от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. При этом фиксируется попытка Запада «сконцентрироваться на второстепенных деталях» и «избежать какого-либо понимания» критически важных для российской стороны проблем.

По его словам, Москва не позволит Западу перевести диалог по этой теме на долгие годы.

«Это режим (многолетних переговоров. — RT), который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединённых Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО. Поэтому это не может отвечать нашим интересам», — пояснил официальный представитель Кремля.

В этой связи российские власти обязаны реагировать на угрозу и принимать меры для минимизации рисков: «У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что до́лжно, в складывающейся ситуации».

Говоря об отношениях между Москвой и Вашингтоном, Песков подчеркнул, что они находятся «на очень, очень низкой точке, фактически лежат на полу»: «К сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе».

При этом, по его словам, с приходом к власти в США Джо Байдена произошёл ряд положительных изменений.

«Наверное, можно в позитив записать то, что, как бы ни было тяжело в других направлениях, всё-таки есть определённые каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это — плюс... Потому что, вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, и как таковых контактов не было», — добавил Песков.

Он также обратил внимание на «ковбойский подход» Штатов, которые настойчиво пытаются повлиять на Европу в вопросах внешней политики и безопасности: «Но будем надеяться всё-таки, что здравый смысл здесь возобладает и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живём бок о бок и являемся прямыми соседями».

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что агрессивная риторика США и Великобритания вокруг ситуации на Украине представляет собой «пропаганду войны», которая запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым Генассамблеей ООН в 1966 году.

«Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств», — написала она в своём Telegram-канале.

Накануне состоялся телефонный разговор Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве выразили надежду на то, что американский лидер посетит с визитом украинскую столицу, тем самым поспособствовав деэскалации. По данным CNN, положительного ответа на своё предложение Зеленский не дождался — такая поездка крайне маловероятна. При этом указывается, что президент Украины также попросил США предоставить его стране дополнительную финансовую и военную поддержку.

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Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в очередной раз выступил с заявлением о том, что «вторжение» России якобы может начаться в любой момент: «Я действительно считаю, что мир должен быть готов к тому, что Россия создаст предлог, а затем, возможно, начнёт военные действия».

Обвинения в адрес Москвы также высказали в Киеве. 14 февраля в Службе безопасности Украины заявили о некой «мощной волне гибридной войны» в соцсетях, СМИ и через распространение рядом украинских политиков нарративов «страны- агрессора».

«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей», — говорится в сообщении.

На этом фоне власти ещё ряда стран (Албания, Сербия, Япония, Сингапур, Литва, Хорватия, Италия) призвали своих граждан покинуть Украину.