«С учётом того, что происходит сейчас»: Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России
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Концепцию внешней политики Российской Федерации доработают с учётом текущей обстановки в мире. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — сказал Песков.
28 января Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совбеза РФ сообщил, что МИД подготовил проект обновлённой редакции концепции внешней политики России. В нём, в частности, отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет.
Песков также заметил, что Москва не получила «прямых ответов» от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. При этом фиксируется попытка Запада «сконцентрироваться на второстепенных деталях» и «избежать какого-либо понимания» критически важных для российской стороны проблем.
По его словам, Москва не позволит Западу перевести диалог по этой теме на долгие годы.
«Это режим (многолетних переговоров. — RT), который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединённых Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО. Поэтому это не может отвечать нашим интересам», — пояснил официальный представитель Кремля.
В этой связи российские власти обязаны реагировать на угрозу и принимать меры для минимизации рисков: «У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что до́лжно, в складывающейся ситуации».
Говоря об отношениях между Москвой и Вашингтоном, Песков подчеркнул, что они находятся «на очень, очень низкой точке, фактически лежат на полу»: «К сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе».
При этом, по его словам, с приходом к власти в США Джо Байдена произошёл ряд положительных изменений.
«Наверное, можно в позитив записать то, что, как бы ни было тяжело в других направлениях, всё-таки есть определённые каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это — плюс... Потому что, вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, и как таковых контактов не было», — добавил Песков.
Он также обратил внимание на «ковбойский подход» Штатов, которые настойчиво пытаются повлиять на Европу в вопросах внешней политики и безопасности: «Но будем надеяться всё-таки, что здравый смысл здесь возобладает и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живём бок о бок и являемся прямыми соседями».Также на russian.rt.com «Панические настроения»: к каким последствиям для Украины может привести нагнетание военной истерии
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что агрессивная риторика США и Великобритания вокруг ситуации на Украине представляет собой «пропаганду войны», которая запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым Генассамблеей ООН в 1966 году.
«Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств», — написала она в своём Telegram-канале.
Накануне состоялся телефонный разговор Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве выразили надежду на то, что американский лидер посетит с визитом украинскую столицу, тем самым поспособствовав деэскалации. По данным CNN, положительного ответа на своё предложение Зеленский не дождался — такая поездка крайне маловероятна. При этом указывается, что президент Украины также попросил США предоставить его стране дополнительную финансовую и военную поддержку.
Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в очередной раз выступил с заявлением о том, что «вторжение» России якобы может начаться в любой момент: «Я действительно считаю, что мир должен быть готов к тому, что Россия создаст предлог, а затем, возможно, начнёт военные действия».
Обвинения в адрес Москвы также высказали в Киеве. 14 февраля в Службе безопасности Украины заявили о некой «мощной волне гибридной войны» в соцсетях, СМИ и через распространение рядом украинских политиков нарративов «страны- агрессора».
«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей», — говорится в сообщении.
На этом фоне власти ещё ряда стран (Албания, Сербия, Япония, Сингапур, Литва, Хорватия, Италия) призвали своих граждан покинуть Украину.
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