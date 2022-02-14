Депутат Рады Рабинович заявил о «войне» Запада против Украины

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Украинский депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что действия стран Запада в отношении Киева аналогичны войне и серьёзным санкциям.

«Война началась! Но ведёт её с Украиной именно Запад», — написал парламентарий в своём Facebook-аккаунте.

По его мнению, действия стран Запада в отношении Украины приравниваются к серьёзным санкциям.

«Рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — заключил Рабинович.

Ранее несколько стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти ГерманииИталииЧехииНидерландовФинляндии.

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