МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину

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МИД Германии призвал немцев в кратчайшие сроки покинуть Украину, если их пребывание там необязательно.
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
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«Если вы сейчас находитесь на Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

В Москве также заявили, что Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине.

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