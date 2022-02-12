МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину

МИД Германии призвал немцев в кратчайшие сроки покинуть Украину, если их пребывание там необязательно.

«Если вы сейчас находитесь на Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

В Москве также заявили, что Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине.