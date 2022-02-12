Россия оптимизирует штаты российских загранучреждений на Украине

Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений на Украине, сообщил российский МИД.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине, чего стоит одна только накачка Незалежной вооружениями и инструкторами — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — говорится в сообщении официального представителя МИД Марии Захаровой.

В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, Россия действительно приняла решение о «некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», добавила она.

«Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — подчеркнула Захарова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что некоторые сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать территорию Украины.