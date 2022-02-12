Россия оптимизирует штаты российских загранучреждений на Украине

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Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений на Украине, сообщил российский МИД.
Россия оптимизирует штаты российских загранучреждений на Украине
  • Legion-Media

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине, чего стоит одна только накачка Незалежной вооружениями и инструкторами — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — говорится в сообщении официального представителя МИД Марии Захаровой.

В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, Россия действительно приняла решение о «некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», добавила она.

«Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — подчеркнула Захарова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что некоторые сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать территорию Украины

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