РИА Новости: некоторые сотрудники российской дипмиссии начали покидать Украину

Короткая ссылка
Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения этой информации агентство не приводит.
РИА Новости: некоторые сотрудники российской дипмиссии начали покидать Украину
  • Gettyimages.ru

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на приём в консульства и в посольство», — рассказал собеседник агентства.

10 февраля глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну.

Ранее Associated Press сообщило, что США намерены объявить о начале эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве 12 февраля. В Госдепе эту информацию не комментируют.

Власти СШАВеликобританииАвстралииЯпонииЮжной Кореи, Эстонии, а также правительства НидерландовНорвегии и  Черногории рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить