РИА Новости: некоторые сотрудники российской дипмиссии начали покидать Украину

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения этой информации агентство не приводит.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на приём в консульства и в посольство», — рассказал собеседник агентства.

10 февраля глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну.

Ранее Associated Press сообщило, что США намерены объявить о начале эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве 12 февраля. В Госдепе эту информацию не комментируют.

Власти США, Великобритании, Австралии, Японии, Южной Кореи, Эстонии, а также правительства Нидерландов, Норвегии и Черногории рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины.