В МИД Южной Кореи запретили своим гражданам посещать Украину

В МИД Южной Кореи ввели максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретили согражданам посещение этой страны.

«В связи с ситуацией на Украине правительство приняло решение в срочном порядке объявить предупреждение о поездках четвёртого уровня (поездки запрещены) для всей области Украины с 13 февраля», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что введение превентивных мер на государственном уровне связано с подготовкой к ухудшению ситуации на территории Украины.

В случае, если граждане не покинут территорию иностранного государства, им грозит наказание в соответствии с южнокорейским законодательством.

Ранее об аналогичном решении сообщили власти Японии.

По словам главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, дипломаты активно работают над решением ситуации вокруг Украины.