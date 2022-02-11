В МИД Южной Кореи запретили своим гражданам посещать Украину

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В МИД Южной Кореи ввели максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретили согражданам посещение этой страны.
В МИД Южной Кореи запретили своим гражданам посещать Украину
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«В связи с ситуацией на Украине правительство приняло решение в срочном порядке объявить предупреждение о поездках четвёртого уровня (поездки запрещены) для всей области Украины с 13 февраля», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что введение превентивных мер на государственном уровне связано с подготовкой к ухудшению ситуации на территории Украины.

В случае, если граждане не покинут территорию иностранного государства, им грозит наказание в соответствии с южнокорейским законодательством.

Ранее об аналогичном решении сообщили власти Японии.

По словам главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, дипломаты активно работают над решением ситуации вокруг Украины.

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