В МИД Японии призвали граждан страны покинуть Украину

В японском МИД до максимального значения повысили опасность нахождения на Украине и порекомендовали японцам покинуть её территорию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу японского внешнеполитического ведомства.

По решению японских властей, Украине присвоен четвёртый уровень опасности нахождения на территории страны.

Согласно классификации МИД Японии, следует отказаться от любых поездок в эту страну.

Причиной для такого решения стал «продолжающийся рост напряжённости на украинско-российской границе».

По словам главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, дипломаты активно работают над решением ситуации вокруг Украины.

Ранее с аналогичным заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент США Джо Байден.