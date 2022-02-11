В МИД Японии призвали граждан страны покинуть Украину

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В японском МИД до максимального значения повысили опасность нахождения на Украине и порекомендовали японцам покинуть её территорию.
В МИД Японии призвали граждан страны покинуть Украину
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу японского внешнеполитического ведомства.

По решению японских властей, Украине присвоен четвёртый уровень опасности нахождения на территории страны.

Согласно классификации МИД Японии, следует отказаться от любых поездок в эту страну.

Причиной для такого решения стал «продолжающийся рост напряжённости на украинско-российской границе».

По словам главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, дипломаты активно работают над решением ситуации вокруг Украины.

Ранее с аналогичным заявлениями выступили  премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент США Джо Байден.

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