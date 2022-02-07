Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания Комитета национальной безопасности призвал находящихся на Украине австралийцев немедленно покинуть её территорию.
Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину
  • AP

Соответствующая информация приводится на сайте австралийского премьера.

«Со всеми австралийцами на Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень чётким посылом — сейчас пора уезжать», — говорится в заявлении Моррисона.

Он подчеркнул, что правительство Австралии «усиливает этот посыл».

Ранее власти Канады также призвали своих граждан покинуть территорию Украины, используя коммерческие рейсы, из-за угрозы обострения ситуации.

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