Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину
- AP
Соответствующая информация приводится на сайте австралийского премьера.
«Со всеми австралийцами на Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень чётким посылом — сейчас пора уезжать», — говорится в заявлении Моррисона.
Он подчеркнул, что правительство Австралии «усиливает этот посыл».
Ранее власти Канады также призвали своих граждан покинуть территорию Украины, используя коммерческие рейсы, из-за угрозы обострения ситуации.