Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания Комитета национальной безопасности призвал находящихся на Украине австралийцев немедленно покинуть её территорию.

Соответствующая информация приводится на сайте австралийского премьера.

«Со всеми австралийцами на Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень чётким посылом — сейчас пора уезжать», — говорится в заявлении Моррисона.

Он подчеркнул, что правительство Австралии «усиливает этот посыл».

Ранее власти Канады также призвали своих граждан покинуть территорию Украины, используя коммерческие рейсы, из-за угрозы обострения ситуации.