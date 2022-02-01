Власти Канады призвали граждан покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации

Власти Канады призвали своих граждан покинуть территорию Украины, используя коммерческие рейсы, из-за угрозы обострения ситуации. Соответствующая информация приводится на сайте канадского кабмина.

«Избегайте любых поездок на Украину из-за сохраняющихся угроз со стороны России и риска вооружённого конфликта. Если вы находитесь на Украине, вам необходимо уехать, пока коммерческие средства передвижения остаются доступны», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в канадском кабмине, «ситуация в сфере безопасности на Украине непредсказуема и может ухудшиться без предупреждения».

Ранее власти Канады призвали семьи канадских дипломатов на Украине покинуть страну.