Власти Черногории рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
- Legion-Media
«Из-за растущей напряжённости и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В МИД также призвали граждан Черногории поддерживать постоянный контакт с посольством страны в Киеве.
Ранее аналогичные рекомендации опубликовало внешнеполитическое ведомство Нидерландов.
В МИД Южной Кореи заявили об ответственности в соответствии с законодательством, в случае если граждане страны не покинут территорию Украины.