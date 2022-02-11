Власти Черногории рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

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В МИД Черногории рекомендовали гражданам покинуть территорию Украины из-за небезопасной обстановки в стране.
Власти Черногории рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
  • Legion-Media

«Из-за растущей напряжённости и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В МИД также призвали граждан Черногории поддерживать постоянный контакт с посольством страны в Киеве.

Ранее аналогичные рекомендации опубликовало внешнеполитическое ведомство Нидерландов.

В МИД Южной Кореи заявили об ответственности в соответствии с законодательством, в случае если граждане страны не покинут территорию Украины.

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