Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину

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Власти Нидерландов призвали граждан своей страны как можно скорее покинуть территорию Украины.
Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину
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Об этом сообщает BNR News Radio со ссылкой на посла Нидерландов в Киеве Йеннеса де Мола.

По словам дипломата, речь идёт не об эвакуации, а о рекомендации согражданам добровольно покинуть Украину.

Как уточняется, во Львове создаётся центр экстренной помощи, куда голландцы могут обратиться за оформлением документов или информацией.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Подробнее — в материале RT.

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