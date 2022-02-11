МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину

Короткая ссылка
В норвежском МИД порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за «непредсказуемой» обстановки в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину
  • Gettyimages.ru

«МИД не рекомендует любые поездки на Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну», — сообщается на сайте министерства.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи, а также власти Нидерландов и Черногории.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить