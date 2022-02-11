МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину
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«МИД не рекомендует любые поездки на Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну», — сообщается на сайте министерства.
Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи, а также власти Нидерландов и Черногории.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.