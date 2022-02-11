МИД Британии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину и покинуть территорию этой страны, если они там уже находятся.
МИД Британии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
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Об этом сообщил Sky News.

Такая рекомендация дана в связи с «возросшей угрозой» из-за «наращивания российских военных сил» возле границ с Украиной.

Также в сообщении говорится, что Лондон принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников британского посольства из Киева.

Посольство продолжит работу, но не сможет оказывать консульскую помощь.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с российским коллегой заявил, что верит словам российских коллег об отсутствии у России планов нападать на Украину.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.

По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.

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