Министр обороны Британии заявил, что верит в отсутствие у России планов напасть на Украину
- AP
Он отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов — профессионалы.
«Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно и доверяю этому», — цитирует Уоллеса РИА Новости.
Ранее Шойгу в рамках встречи с британским коллегой заявил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, чтобы избежать дальнейшего ухудшения, следует прекратить нагнетание обстановки во взаимоотношениях между Россией и НАТО.