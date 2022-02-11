Министр обороны Британии заявил, что верит в отсутствие у России планов напасть на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что верит словам российских коллег об отсутствии у России планов нападать на Украину.

Он отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов — профессионалы.

«Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно и доверяю этому», — цитирует Уоллеса РИА Новости.

Ранее Шойгу в рамках встречи с британским коллегой заявил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, чтобы избежать дальнейшего ухудшения, следует прекратить нагнетание обстановки во взаимоотношениях между Россией и НАТО.