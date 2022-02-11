Глава Минобороны Шойгу назвал «нулевым» уровень взаимоотношений России и Британии

Российский министр обороны Сергей Шойгу в рамках встречи с британским коллегой Беном Уоллесом заявил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, чтобы избежать дальнейшего ухудшения, следует прекратить нагнетание обстановки во взаимоотношениях между Россией и НАТО.

«К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Он выразил надежду на обсуждение наиболее актуальных вопросов без нагнетания и поднятия температуры в отношениях между государствами.

По мнению Шойгу, в настоящее время вместо дипломатического диалога наблюдается большая концентрация внимания на вопросах, которые «могли бы решаться совершенно спокойно» посредством дипломатического диалога и без угроз введения санкций.

Он также рассказал, что Россия не виновата в том, что обстановка на Европейском континенте становится более напряжённой.