Замглавы МИД России Руденко: установление мира на Украине не входит в планы НАТО

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.

По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.

Замглавы МИД России добавил, что на Западе и Украине российскую сторону «слышать не хотят».

«Очевидно, что установление мира на Украине в планы НАТО не входит», — сказал Руденко.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спекуляции на тему захвата Киева со стороны России или операций с целью посадить «марионеточный режим» в украинской столице — это из серии хайли лайкли.