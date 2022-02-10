Лавров высказался о спекуляциях на тему подготовки Россией «операции по захвату Киева»

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Спекуляции на тему захвата Киева со стороны России или операций с целью посадить «марионеточный режим» в украинской столице — это из серии хайли лайкли, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров высказался о спекуляциях на тему подготовки Россией «операции по захвату Киева»
  • РИА Новости

«Есть спекуляции, причём в каких-то вроде даже уважаемых СМИ, об «операции которую мы готовим» с целью захватить Киев и все остальные города Украины, либо о том, что какой-то переворот готовится, чтобы посадить «марионеточный режим» в украинской столице, — всё это также из серии хайли лайкли», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что якобы российское правительство намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации.

В качестве потенциального кандидата был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Сам Мураев назвал глупостью информацию МИД Великобритании о том, что он может возглавить «марионеточный режим» России на Украине, и потребовал от британской стороны извинений.

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