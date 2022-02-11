МИД Эстонии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
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В сообщении говорится, что эстонским гражданам рекомендуется не посещать Украину без крайней необходимости из-за «возросшей угрозы военных действий со стороны России».
«Граждан Эстонии, находящихся на Украине, просят пересмотреть необходимость своего пребывания в стране и при первой возможности вернуться в Эстонию», — заявили в МИД.
Ранее в МИД Латвии также рекомендовали гражданам республики покинуть территорию Украины в связи с небезопасной обстановкой в стране.
С аналогичными заявлениями выступили власти США, Великобритании, Австралии, Японии и Южной Кореи, а также правительства Нидерландов, Норвегии и Черногории.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.