МИД Эстонии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Эстонии рекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Об этом информирует внешнеполитическое ведомство республики.
МИД Эстонии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
  • AP
  • © Vadim Ghirda

В сообщении говорится, что эстонским гражданам рекомендуется не посещать Украину без крайней необходимости из-за «возросшей угрозы военных действий со стороны России».

«Граждан Эстонии, находящихся на Украине, просят пересмотреть необходимость своего пребывания в стране и при первой возможности вернуться в Эстонию», — заявили в МИД.

Ранее в МИД Латвии также рекомендовали гражданам республики покинуть территорию Украины в связи с небезопасной обстановкой в стране.

С аналогичными заявлениями выступили власти США, Великобритании, АвстралииЯпонии и Южной Кореи, а также правительства НидерландовНорвегии и Черногории.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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