В латвийском МИД призвали граждан республики покинуть Украину

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Во внешнеполитическом ведомстве Латвии рекомендовали гражданам республики покинуть территорию Украины в связи с небезопасной обстановкой в стране.
В латвийском МИД призвали граждан республики покинуть Украину
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«МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину», — сообщается в Twitter-аккаунте республики.

Уточняется, что это решение принято в связи с «серьёзной угрозой безопасности со стороны России на границах Украины».

Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи, а также власти Нидерландов, Норвегии и Черногории.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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