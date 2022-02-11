В латвийском МИД призвали граждан республики покинуть Украину

Во внешнеполитическом ведомстве Латвии рекомендовали гражданам республики покинуть территорию Украины в связи с небезопасной обстановкой в стране.

«МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину», — сообщается в Twitter-аккаунте республики.

Уточняется, что это решение принято в связи с «серьёзной угрозой безопасности со стороны России на границах Украины».

‼️ Ņemot vērā Krievijas radīto nopietno drošības apdraudējumu pie Ukrainas robežām un ticamus situācijas saasināšanās draudus, @Arlietas aicina Latvijas 🇱🇻 valstspiederīgos tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas 🇺🇦 ‼️

➡️ https://t.co/wFu7JWa76zpic.twitter.com/iZzJa1ylQ9 — Ārlietu ministrija (@Arlietas) February 11, 2022

Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи, а также власти Нидерландов, Норвегии и Черногории.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.