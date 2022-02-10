Лавров допустил, что неосновному персоналу дипведомств России рекомендуют уехать с Украины

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Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну. Об этом сказал на пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров допустил, что неосновному персоналу дипведомств России рекомендуют уехать с Украины
  • РИА Новости

«Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-нибудь готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — сказал Лавров.

Он добавил, что не знает, какие задумки у англосаксонских коллег.

Ранее Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.

22 января МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину. Также британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины.

В ведомстве предупреждают о вероятности «быстрого развития событий на Украине».

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