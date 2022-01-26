Лавров: заявлениями об эвакуации дипломатов Запад нагнетает истерику вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.

«Запад, конечно, нагнетает истерику — эвакуация параллельно с накачиванием оружием, параллельно с подсуживанием постоянным украинской элиты, хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать», — сказал Лавров.

На сайте МИД Украины ранее сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипмиссий или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.