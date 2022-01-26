Лавров: заявлениями об эвакуации дипломатов Запад нагнетает истерику вокруг Украины

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.
Лавров: заявлениями об эвакуации дипломатов Запад нагнетает истерику вокруг Украины
  • AP

«Запад, конечно, нагнетает истерику — эвакуация параллельно с накачиванием оружием, параллельно с подсуживанием постоянным украинской элиты, хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать», — сказал Лавров.

На сайте МИД Украины ранее сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипмиссий или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.

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