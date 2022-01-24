Главы МИД ЕС заявили об отсутствии необходимости в эвакуации сотрудников с Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.

«Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил представителям МИД стран — членов Европейского союза, что Соединённые Штаты не проводят эвакуацию своих дипломатических работников с Украины и в данном вопросе речь идёт о «возможности отъезда по желанию для неключевых сотрудников».

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.