В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств

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В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.
В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств
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«Первое и главное — все дипломатические представительства западных государств продолжают работу и на практическом уровне ничего не меняется. Рассматриваем эти решения как следствие определённых внутриполитических дискуссий в части стран, где власть не хочет столкнуться ещё и с явно излишней критикой через опасные нюансы работы дипломатов», — приводит УНИАН слова советника руководителя офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что такие действия иностранных государств — не эвакуация, ведь большинство работников дипломатических представительств остаются на Украине.

Подоляк добавил, что это решение может быть пересмотрено другими странами уже в феврале.

Ранее стало известно, что Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.

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