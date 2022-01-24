В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.

«Первое и главное — все дипломатические представительства западных государств продолжают работу и на практическом уровне ничего не меняется. Рассматриваем эти решения как следствие определённых внутриполитических дискуссий в части стран, где власть не хочет столкнуться ещё и с явно излишней критикой через опасные нюансы работы дипломатов», — приводит УНИАН слова советника руководителя офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что такие действия иностранных государств — не эвакуация, ведь большинство работников дипломатических представительств остаются на Украине.

Подоляк добавил, что это решение может быть пересмотрено другими странами уже в феврале.

Ранее стало известно, что Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.