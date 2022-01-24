В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств
- Gettyimages.ru
«Первое и главное — все дипломатические представительства западных государств продолжают работу и на практическом уровне ничего не меняется. Рассматриваем эти решения как следствие определённых внутриполитических дискуссий в части стран, где власть не хочет столкнуться ещё и с явно излишней критикой через опасные нюансы работы дипломатов», — приводит УНИАН слова советника руководителя офиса президента Михаила Подоляка.
Он отметил, что такие действия иностранных государств — не эвакуация, ведь большинство работников дипломатических представительств остаются на Украине.
Подоляк добавил, что это решение может быть пересмотрено другими странами уже в феврале.
Ранее стало известно, что Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.